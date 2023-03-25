Кризис в отношениях между Украинской Православной Церковью и властями, наиболее важным фактором которого является ситуация вокруг Киево-Печерской Лавры, за последние дни усугубился. Если судить по заявлениям и действиям, стороны не намерены идти на уступки друг другу.

Приближается 29 марта — установленный властями срок выезда монастыря УПЦ из нижней Лавры, где официально находится резиденция митрополита Киевского Онуфрия.

Однако в УПЦ заявляют, что не намерены покидать Лавру, и призывают верующих "усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать... самую дорогую святыню – Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру".

Власти также дают понять, что отступать не будут: комиссия Министерства культуры продолжает проводить ревизию в Нижней Лавре, для чего даже закрывались знаменитые лаврские пещеры, а президент Владимир Зеленский отказался встречаться с делегацией УПЦ во главе с предстоятелем Церкви митрополитом Онуфрием.

При этом власти обещают не применять к монахам и прихожанам силу.

В целом, есть три сценария развития событий вокруг Лавры 29 марта.

Первый - монахи и структуры УПЦ все-таки сами выселятся из Лавры. Такой вариант наиболее удобный для властей, особенно, если при этом часть монахов согласится перейти в ПЦУ.

Второй - монахи и структуры УПЦ по своей воле выселяться не будут и их придется выводить силой. А если на их защиту придут верующие, то может начаться серьезное противостояние. Что для властей будет, мягко говоря, не лучшим развитием событий как в смысле усиления конфликтности внутри украинского общества, так и с точки зрения международной реакции.

Третий - УПЦ и власти придут к некоему компромиссу.

По какому сценарию будут развиваться события, разбиралась "Страна".

Напряжение нарастает

Мы писали о серьезном конфликте между властями и УПЦ вокруг Киево-Печерской Лавры. Он, конечно, только часть более общего кризиса в их отношениях, но с учетом значения Лавры и всеобщего внимания к ситуации с ней, похоже, будет иметь определяющую роль для хода противостояния.

Как уже объясняла "Страна", в ходе войны с Россией власти серьезно усилили давление на УПЦ, занеся ее в российскую "пятую колонну" в Украине. Это выразилось не только в широкой информкампании против УПЦ, но и в обысках у иерархов Церкви и уголовных делах и санкциях на некоторых из них, считаемых властями пророссийски-настроенными.

Подоплека этих действий объяснялась экспертами и источниками в Церкви и самой власти по-разному.

Согласно одной версии, власти хотят показывать постоянную борьбу с "внутренним врагом", одним из "обличий" которого "назначили" УПЦ. При том что сама Церковь в первые дни широкомасштабного вторжения РФ осудила агрессию, заявив о своей поддержке руководства страны и армии, и не отступила от этой линии по сей день. Кроме того, УПЦ объявила о полной независимости от Русской Православной Церкви и осудила позицию патриарха РПЦ Кирилла по войне.

Другая версия гласит, что Зеленский, в начале президентского срока сторонившийся религиозных дрязг, встал на путь борьбы с УПЦ под влияниям сторонников окончательного решения ее вопроса, которые имеют свое лобби на Западе в том числе, согласно расхожему мнению, в Госдепе США.

Согласно третьей версии, распространенной и внутри УПЦ, власти решили с помощью давления взять Церковь под свой контроль.

Так или иначе, ситуация очень быстро приобрела кризисные черты, которые усугубились, когда встал (целиком ожидаемо) вопрос пребывания УПЦ в Киево-Печерской Лавре. Мы писали, что сначала Церковь лишили права пользоваться храмами Верхней Лавры. А 10 марта подчиняющийся Министерству культуры нацзаповедник "Киево-Печерская Лавра" выдал предписание о разрыве договора с УПЦ на аренду Нижней Лавры с 29 марта. До этого дня монахи должны покинуть помещения, передав вверенные им лаврские культурные ценности, каковым считаются, например, мощи Печерских святых.

Минкульт энергично взялся за подготовку "переезда", отправив в Нижнюю Лавру с ревизией комиссию. В помощь той даже закрывали на время пещеры. Как заявил в интервью СМИ министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, речь идет о "800+ музейных экспонатах".

Тем временем руководство УПЦ призывает власти отказаться от планов выселить монахов. С личным публичным посланием обратился к президенту Зеленскому владыка Онуфрий.

"Обращаемся к Вам, как к главе Государства и гаранту соблюдения норм Конституции Украины — обеспечить конституционное право на свободу совести и вероисповедания для верующих Украинской Православной Церкви, не допустить принятия антиконституционных законов против Церкви, находящихся на рассмотрении в Верховной Раде Украины, а также сделать все необходимое, чтобы духовенство, монашество и верующие Украинской Православной Церкви могли и дальше совершать свое служение в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре", - в частности, говорится в обращении.

Священный Синод УПЦ обратился к президенту Зеленскому прекратить давление на Церковь, фото: news.church.ua

В понедельник, 20 марта, члены Синода УПЦ во главе с блаженнейшим Онуфрием приехали к Офису президента и попросили о личной встрече с главой государства, но Зеленский отказал.

Одновременно в УПЦ говорят, что не намерены выполнять предписание заповедника.

"Призываем всех крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать нашу самую дорогую святыню – Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру", - говорится в обращении Священного Синода УПЦ к верующим от 20 марта.

Фактически это призыв приходить на защиту монастыря. Это подтвердил наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, однако сказал, что верующих зовут не на силовые действия, а на молитву.

"Приходите на территорию Лавры. Будете видеть, что делают безбожные веления мучителей. Но мы не должны уподобляться горе-политикам. Не может быть революций, мы не можем бросать какие-то смеси зажигательные, мы не будем бросать камни. Мы лишь только можем молиться. Я не могу гарантировать всем безопасность. Почему? Потому что могут прийти люди провокаторы, которые будут делать все то, чтобы начать противостояние" - заявил он.

Попытка выселения может иметь целью расколоть УПЦ, побудить часть монахов перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ), допускают в Церкви.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент заявил, что в виду того, что ПЦУ, как утверждает владыка, не имеет достаточного количества монахов, чтобы заселить Лавру, если ее покинет УПЦ, власти "прибегли к каким-то инсинуациям под жалкими уговорами: "Оставайтесь здесь, только переходите в "ПЦУ".

Однако на эти призывы никто из братии Киево-Печерской Лавры, по его словам, не откликается.

Отметим, в одном из интервью министр культуры Александр Ткаченко заявил, что по, его мнению, в Лавре должна продолжаться "духовная монашеская жизнь". "Каким образом? Я думаю, это мы в ближайшее время увидим", - сказал глава Минкульта без уточнений.

Назад пути нет

Если 29 марта в Лавре или возле нее соберется много верующих, власти окажутся перед лицом первых с начала полномасштабной войны серьезных протестов внутри страны.

Готова ли она применить силу к верующим, если они начнут сопротивляться попыткам занять здания, которые не хочет оставлять УПЦ?

С одной стороны, секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода" заявил что в отношении священников и монахов не будут применять силу, но будут "действовать согласно принятым нормативно-правовым актам". Под это подпадает и силовые методы.

С другой - собеседник, вхожий в круг крупных меценатов УПЦ, допускает попытки властей занять часть зданий в нижней Лавре. Какие-то могут быть пока оставлены УПЦ.

"Пещеры и храмы точно захотят забрать", - полагает он, ссылаясь на свои источники в руководстве УПЦ. По его словам, поэтому из Лавры увозят в другие монастыри ценное собственное имущество Церкви, например, библиотеку. Владыка Онуфрий, по его словам, давно уже живет в Свято-Пантелеймоновском монастыре в Феофании однако часть иерархов остаются в Лавре.

"Главный момент — что будут делать правоохранительные органы, когда столкнутся не только с монахами и духовенством, но и мирянами. К сожалению, думаю, гладко все не пройдет", - говорит источник, близкий к УПЦ.

Со стороны властей же идут заявления, что Украинская православная церковь и ее монахи уже сами покидают Лавру, а потому противостояния не будет. Что, впрочем, противоречит заявлениям самой УПЦ, которая, как писалось выше, говорит, что монахи 29 марта выселяться не намерены.

Политолог Руслан Бортник считает, что сейчас идет "игра нервами" в виде заявлений, призывов, но на деле стороны хотят "избежать силового силового столкновения".

"Для властей было идеальным исходом, если бы часть Лаврской братии перешла был в ПЦУ. По моей информации, такие настроения есть у части монахов и представителей управленческих структур УПЦ. Но у них нет ярко выраженного лидера и такие настроения не являются доминирующими. Тем более, что есть и категорически непримиримые в отношении такого сценария круги. Приемлемый вариант для властей — если бы УПЦ полностью освободила Нижнюю Лавру. И самый плохой — если придется применять силу против священников, потому что это будет непонято в мире и чревато разными инцидентами. Нельзя сбрасывать со счетов и международное давление на власти в связи с ситуацией с Лаврой, и тут достаточно вспомнить заявления Папы Римского. Это все уже заставляет власти быть осторожными", - комментирует Бортник "Стране".

Однако в целом власти оказались в ситуации, когда отойти назад без ущерба для выстраиваемого в ходе борьбы с УПЦ имиджа борцов с "русским миром". Значит, им нужно будет показать какой-то результат, итог усилий по выселению УПЦ из Лавры, который можно "записать в победы". А вот масштабы результата будут зависеть от действий Церкви и верующих.