Митрополит УПЦ Павел заявил, что насельники Киево-Печерской лавры не смогут покинуть монастырь до 29 марта, как предписано руководством заповедника.

Об этом он сказал в видеообращении, которое обнародовано в Ютуб-канале Лавры.

"Нам дали две недели, чтобы выселиться из обители. Мы не сможем этого сделать ни под каким предлогом, потому что за 35 лет братия сделала все, чтобы благоустроить жизнь обители и паломников, и у нас просто нет места, куда это все вывезти, а оставлять мы ничего не намерены", - заявил митрополит Павел.

Ранее секретарь СНБО Данилов говорил, что в отношении священников и монахов не будут применять силу, если они откажутся покидать территорию Киево-Печерской лавры. Но будут "действовать согласно принятым нормативно-правовым актам".

Как сообщалось, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявлял, что в Киево-Печерскую лавру 29 марта придет "патриотически настроенная общественность".

Между тем монахи и ранее заявляли, что покидать Лавру не намерены.

Они также приходили Офис президента на встречу с Владимиром Зеленским, однако им в аудиенции с президентом отказали.

В УПЦ выразили сожаление, что у президента Украины не было в планах встречи с представителями Церкви.