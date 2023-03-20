Со вторника, 21 марта, будет закрыт доступ к мощам святых в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

По его словам, 20 марта от руководства национального заповедника "Киево-Печерская лавра" в адрес монастыря поступило письмо с уведомлением о том, что с 21 марта музей прекратит доступ к Ближним и Дальним пещерам из-за работы комиссии, которая будет определять уровень сохранности "музейных экспонатов", как представители Минкульта и заповедника назвали мощи преподобных.

Также в этой связи прекращается доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатьевскому храму и храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплому храму).

Ранее сегодня владыка Климент рассказал, что будет УПЦ делать 29 марта, когда, согласно предписанию властей она должна будет покинуть Киево-Печерскую лавру.

Также Украинская православная церковь опубликовала обращение предстоятеля церкви митрополита Онуфрия к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с событиями вокруг Киево-Печерской лавры.