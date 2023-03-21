На территории Киево-Печерской лавры 21 марта начала свою работу комиссия, представляющая Министерство культуры, которая определяет "уровень сохранности музейных экспонатов".

Состоянием на сейчас, закрыты только Верхние Пещеры Киево-Печерской лавры. Нижние пещеры еще открыты.

От комментариев члены комиссии отказались.

Ранее в УПЦ рассказали, что будет делать Церковь после истечения обозначенного властями срока ухода из Лавры.

Также "Страна" публиковала обращение предстоятеля УПЦ к Зеленскому в связи с событиями вокруг Киево-Печерской лавры.

Тем временем на сайте Кабмина появилась петиция с призывом не выселять монахов из Киево-Печерской лавры.

А секретарь СНБО Алексей Данилов обещал, что против священников УПЦ не будут применять силу за отказ покидать Лавру до 29 марта.

Между тем, война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.