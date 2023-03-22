В среду, 22 марта, был открыт доступ к пещерам Киево-Печерской лавры, который вчера закрывала комиссия музея от Минкульта, приходившая с проверкой ценностей монастыря.

Об этом сообщили в УПЦ.

В УПЦ сообщают, что комиссия завершила работу около 11:00. И сейчас Дальние и Ближние пещеры снова доступны для паломников.

Напомним, власти дали время УПЦ до 29 марта, чтобы покинуть Лавру.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что против священников УПЦ не будут применять силу за отказ покидать Лавру до 29 марта.

Ранее в УПЦ заявили, что 29 марта священнослужители и монахи будут делать все, чтобы конституционные права верующих УПЦ не были нарушены. Также руководитель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви владыка Климент рассказал, что монахи Киево-Печерской лавры вывозят часть своих вещей с территории монастыря.

Как писала "Страна", 20 марта высшие иерархи УПЦ прибыли в Офис президента Украины с целью донести до руководства государства позицию Украинской Православной Церкви.

Тем временем война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.