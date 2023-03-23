Украинская православная церковь (УПЦ) обратилась к верующим и призвала их "всеми законными средствами защищать Киево-Печерскую лавру".

Об этом говорится в обращении Синода УПЦ.

"Сейчас многие обращаются к священноначалию Украинской Православной Церкви с просьбой благословить духовный труд по защите нашего законного права и в дальнейшем молиться в Киево-Печерской лавре и заботиться о ней. Мы сердечно благодарим всех вас, дорогие братья и сестры, за вашу непоколебимую веру в Бога и любовь к Святой Церкви. Никакие причины не смогут сломить нашу жесткую волю отстаивать святое Православие", - заявляет Синод УПЦ.

Ранее митрополит УПЦ Павел заявил, что насельники Киево-Печерской лавры не смогут покинуть монастырь до 29 марта, как предписано руководством заповедника.

Между тем секретарь СНБО Данилов говорил, что в отношении священников и монахов не будут применять силу, но будут "действовать согласно принятым нормативно-правовым актам".

О том, почему УПЦ выселяют из Лавры и какие последствия это будет иметь, мы разбирались в отдельном материале.