Монахи получили от национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" предписание о выселении из 34-го корпуса Лавры. Наместник монастыря митрополит Павел заявил, что выселяться пока никто не будет.

"Этого не будет не только с №34, но и из других корпусов. Потому что нет указаний, разрывов договоров Кабинета министров, не указания президента. Кто такой директор музея и министр культуры? Те же самые простые люди как и мы, должны исполнять закон государства", - заявил он.

Он обратился к властям с просьбой "положить преграждение злу министерства культуры и и.о. директора музея".

Вчера митрополит Павел призывал приходить в Лавру, уточнив, что не гарантирует безопасность прихожан.

"Приходите на территорию Лавры. Будете видеть, что делают безбожные веления мучителей. Но мы не должны уподобляться горе-политикам. Не может быть революций, мы не можем бросать какие-то смеси зажигательные, мы не будем бросать камни. Мы лишь только можем молиться. Я не могу гарантировать всем безопасность. Почему? Потому что могут прийти люди провокаторы, которые будут делать все то, чтобы начать противостояние" - сообщил он.

Ранее митрополит Павел уже заявлял, что монахи УПЦ не уйдут из Лавры до 29 марта. А в своем обращении Синод УПЦ призвал верующих "всеми законными средствами защищать Лавру".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что против священников УПЦ не будут применять силу за отказ покидать Лавру. Однако власть будет "действовать согласно принятым нормативно-правовым актам".