Российские войска продвинулись в направлении дороги Константиновка - Часов Яр - Бахмут к югу от Ивановского. Также они прошли к западу от Зализянского и продвинулись в пределах северного Бахмута.

Такие выводы делает американский "Институт изучения войны", анализируя кадры с фронта, где подтверждена геолокация съемки.

При этом украинские силы, судя по другим кадрам, выбили россиян с одного из участков трассы E40 Бахмут-Славянск, добавили в "Институте".

Напомним, в итогах за 23 марта "Страна" анализировала, будет ли контрудар под Бахмутом и готовят ли ВСУ атаку "роя дронов" для прорыва к Крыму.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия вывела войска из Новой Каховки, а за Бахмут идут позиционные бои.

Тем временем война в Украине продолжается уже 395-й день. Мы следим за новостями 25 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 394-го дня войны. Появились свидетельства, что некоторые российские подразделения перешли реку, которая была линией фронта в Бахмуте. Самолеты С-35 обстреляли Одесскую область, используя в том числе российские аналоги американских планирующих бомб JDAM-ER. Американский советник Залужного заявил, что украинское контрнаступление шокирует весь мир. А европейские лидеры тем временем едут в Китай.

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Олеся Медведева в своем блоге приводит рассказы бойцов ВСУ о проблемах в армии.