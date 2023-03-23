Россия вывела войска из Новой Каховки, за Бахмут идут позиционные бои. Вечерняя сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 23 марта. Сообщается, что российские войска оставили Новую Каховку, а за Бахмут идут позиционные бои.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
- По состоянию на 22 марта все подразделения армии РФ, находившиеся в Новой Каховке Херсонской области, покинули город. В целом, на Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются.
- На Бахмутском направлении продолжаются попытки россиян захватить Бахмут, в городе идут постоянные позиционные бои. ВСУ отразили атаки в районах Александро-Шультино и Васюковки.
- На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях армия РФ безуспешно пыталась наступать в направлении Новокалиново, Степного, Авдеевки и Северного Донецкой области.
- На Купянском и Лиманском направлениях РФ держит подразделения в приграничных районах, чтобы ВСУ не перебрасывали войска на другие направления. Россияне безуспешно пытались прорвать украинскую оборону в районах Синьковки Харьковской области и Макеевки Луганской области.
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На территории Белгородской области РФ находится группировка войск для проведения демонстративных действий для недопущения перебрасывания подразделений ВСУ на другие направления.
- Российская армия нанесла 2 авиационных и 2 ракетных удара, а также совершила 18 обстрелов из РСЗО.
- Авиация ВСУ нанесла 11 ударов.
Ранее мы писали, что, по данным разведки Британии, наступление РФ в районе Бахмута ослабевает, ВСУ проводят контратаки.
Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.
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