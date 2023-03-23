В Украине продолжается война. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 23 марта. Сообщается, что российские войска оставили Новую Каховку, а за Бахмут идут позиционные бои.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

  1. По состоянию на 22 марта все подразделения армии РФ, находившиеся в Новой Каховке Херсонской области, покинули город. В целом, на Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются.
  2. На Бахмутском направлении продолжаются попытки россиян захватить Бахмут, в городе идут постоянные позиционные бои. ВСУ отразили атаки в районах Александро-Шультино и Васюковки.
  3. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях армия РФ безуспешно пыталась наступать в направлении Новокалиново, Степного, Авдеевки и Северного Донецкой области.
  4. На Купянском и Лиманском направлениях РФ держит подразделения в приграничных районах, чтобы ВСУ не перебрасывали войска на другие направления. Россияне безуспешно пытались прорвать украинскую оборону в районах Синьковки Харьковской области и Макеевки Луганской области.
  5. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На территории Белгородской области РФ находится группировка войск для проведения демонстративных действий для недопущения перебрасывания подразделений ВСУ на другие направления.
  6. Российская армия нанесла 2 авиационных и 2 ракетных удара, а также совершила 18 обстрелов из РСЗО.
  7. Авиация ВСУ нанесла 11 ударов.

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 23 марта 2023 года

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 23 марта 2023 года

Ранее мы писали, что, по данным разведки Британии, наступление РФ в районе Бахмута ослабевает, ВСУ проводят контратаки.

Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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