Россияне ударили ракетой по Пункту Незламности в Константиновке. Погибли три человека
Из-за попадания российской ракеты в Пункт Незламности в Константиновке Донецкой области погибли трое человек. Обстрел города ракетами С-300 произошел сегодня в час ночи.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора в телеграм-канале.
Одна из ракет попала в Пункт Незламности, другая - рядом.
Под завалами погибли три внутренне перемещенные из Бахмута, Часового Яра и Опытного женщины.
Еще двое граждан получили телесные повреждения.
Ранее сообщалось, что Константиновка может оказаться под угрозой наступления с двух направлений.
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