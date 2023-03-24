Из-за попадания российской ракеты в Пункт Незламности в Константиновке Донецкой области погибли трое человек. Обстрел города ракетами С-300 произошел сегодня в час ночи.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в телеграм-канале.

Одна из ракет попала в Пункт Незламности, другая - рядом.

Под завалами погибли три внутренне перемещенные из Бахмута, Часового Яра и Опытного женщины.

Еще двое граждан получили телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что Константиновка может оказаться под угрозой наступления с двух направлений.

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