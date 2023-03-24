Ночью по Кривому Рогу ударили беспилотники РФ
Ночью 24 марта армия РФ атаковала Кривой Рог беспилотниками.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Один "Shahed" военные из воздушного командования "Восток" сбили. Есть попадание 5 БпЛА. Погибших и пострадавших нет. Последствия атаки выясняются.
Сергей Лысак призвал не снимать фото и видео, не оставлять комментарии в соцсетях, которые могут служить корректировке врага.
Война в Украине продолжается уже 394-й день. Мы следим за новостями 24 марта в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 393-го дня войны. На севере Бахмута, судя по сводкам, идут бои за промзону завода цветных металлов. Под обстрелами - Авдеевка. В областной военной администрации готовятся ввести принудительную эвакуацию гражданских из Авдеевки и прилегающих районов, а также со всей линии фронта, от Северска до Угледара.
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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, будет ли контрудар под Бахмутом и готовят ли ВСУ атаку "роя дронов" для прорыва к Крым.