Ночью 24 марта армия РФ атаковала Кривой Рог беспилотниками.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Один "Shahed" военные из воздушного командования "Восток" сбили. Есть попадание 5 БпЛА. Погибших и пострадавших нет. Последствия атаки выясняются.

Сергей Лысак призвал не снимать фото и видео, не оставлять комментарии в соцсетях, которые могут служить корректировке врага.

Война в Украине продолжается уже 394-й день. Мы следим за новостями 24 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 393-го дня войны. На севере Бахмута, судя по сводкам, идут бои за промзону завода цветных металлов. Под обстрелами - Авдеевка. В областной военной администрации готовятся ввести принудительную эвакуацию гражданских из Авдеевки и прилегающих районов, а также со всей линии фронта, от Северска до Угледара.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует, будет ли контрудар под Бахмутом и готовят ли ВСУ атаку "роя дронов" для прорыва к Крым.