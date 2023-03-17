В Кривом Роге власти пытались, но не смогли закрасить граффити "Русне пи@да". Надпись появилась вчера на переходе в районе 95 квартала.

Сегодня утром ее закрасили коммунальщики белой краской. Но после обсуждения этой темы в соцсетях вернулись, чтобы смыть краску.

Напомним, ранее в Полтаве облили красной краской памятники советским генералам и оставили на них надпись "ZЛО". Как сообщалось, это произошло в декабре 2022 года. Речь о памятниках Николаю Ватутину и Алексею Зыгину.

Война в Украине продолжается уже 387-й день. Мы следим за новостями 17 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 386-го дня войны. Атаки российской армии идут по всему фронту. Наиболее напряженная ситуация в районе Бахмута, где россияне подходят к трассе, соединяющей город с Константиновкой.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о ситуации, которая складывается вокруг Киево-Печерской лавры и УПЦ.