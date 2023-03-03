Правоохранители задержали жителя Кривого Рога. Его обвиняют в том, что он оформлял кредиты на пропавших без вести военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что злоумышленник получал данные пропавших без вести военнослужащих и оформлял на них кредиты, используя технику и дубликаты сим-карт. После этого подозреваемый перечислял средства на свои банковские счета.

Всего ему удалось использовать данные около 20 пропавших военных. Общая сумма кредитов составляет более двух миллионов гривен.



У фигуранта изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и средства, а также гранату.



Мужчину задержали, ему сообщили о подозрении по фактам мошенничества и незаконного обращения с боеприпасами, а также направили ходатайство об избрании меры пресечения в суд.

Напомним, в Киеве мошенник завладел квартирой умершего владельца на улице Гончара за 3 миллиона гривен.

Также мы писали о том, как в Киеве мошенник украл десятки тысяч евро при помощи квадрокоптера с авоськой и ушел через дыру в стене.