В Украине возобновили программу кредитования "Рука помощи" для неработающих граждан из малообеспеченных семей на начало или развитие собственного дела.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Суть программы состоит в том, что неработающие трудоспособные лица из числа членов малообеспеченной семьи могут получить одноразовую беспроцентную возвратную помощь в размере до 100,5 тыс. грн для открытия или развития собственного бизнеса.

Такой беспроцентный кредит от государства предоставляется сроком на 3 года.

Возвратить помощь должник может двумя способами:

по окончанию трехлетнего срока с даты ее получения одной суммой (в течение 30 календарных дней);

досрочно, частями в соответствии с графиком, согласованным Центром занятости.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо подать в созданную при Центре занятости комиссию по оказанию помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи следующие документы:

заявление о предоставлении финансовой помощи;

бизнес-план;

справку о несудимости.

После рассмотрения документов комиссия пришлет претенденту письменное уведомление о принятом решении, добавили в ведомстве.

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