"ПриватБанк" начал ограничивать украинцам использование денег на кредитных картах.

Об этом стало известно на днях из жалобы клиента, которая была размещена на одном из профильных сайтов.

В ней человек сообщил, что "ПриватБанк" закрыл ему возможность перечислять и снимать наличными в банкоматах кредитные средства с карточного счета. Именно кредитные. Своими собственными деньгами можно продолжать свободно пользоваться. А вот кредитными разрешается только безналично оплачивать покупки.

"Сегодня обнаружил, что на мою карту Универсальная установлено ограничение на снятие наличных и перевода средств. Якобы из-за войны, но война уже почти год идет и все работало. Просрочек никогда не было, кредитная история идеальная", - отметил клиент банка.

Стоит отметить, что карта Универсальная самая ходовая в "ПриватБанке", ею пользуются миллионы клиентов.

В госструктуре ограничения по кредиткам не стали отрицать. Подтвердили. При этом отметив свое право менять условия предоставления населению кредитных лимитов по картам.

"Кредитные средства при таком частичном ограничении остаются доступными для пополнения мобильного телефона, покупок в магазине и оплаты коммунальных платежей", - говорится в официальном ответе "ПриватБанка".

В комментарии "Стране" в госбанке сказали, что могут корректировать свои ограничения по кредитным картам.

"Ограничение на карту клиента и только на кредитные деньги. Установка ограничений и их снятий проходит ежедневно. При этом мы клиенту ограничиваем только кэш за счет кредитных средств и переводы. Клиент может спокойно использовать средства на покупки и оплату платежей", - сказал "Стране" пресс-секретарь "ПриватБанка" Олег Серга.

Ранее мы писали, что в прошлом году украинцы сняли более 818 млрд грн наличных в "ПриватБанке".

Также "Страна" рассказывала, что "ПриватБанк" установил единые лимиты обналичивания в сети банкоматов с карт "ПриватБанка" и других украинских банков на уровне 20 тысяч гривен. Раньше лимит составлял 10 тысяч грн.