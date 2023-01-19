В 2022 году Приватбанк выдал наличных украинцам более чем на 818 млрд грн.

Об этом сообщил "Стране" пресс-секретарь госбанка Олег Серга.

Он уточнил, что больше всего наличности люди получили через банкоматы и меньше через торговую сеть, хотя интерес к получению средств в кассах подрос:

порядка 800 млрд грн - через банкоматы;

18,2 млрд грн - через торговые точки.

Активная раскрутка услуги по получению наличных через кассы магазинов, заправок, аптек началась в 2023 году. Особенно популярна она была в моменты, когда банки не успевали своевременно пополнять кэшом свою банкоматную сеть, и те стояли пустыми. "Страна" писала об этой проблеме.

Резкий рост спроса на кэш возникал во время выключений электричества, когда магазины отказывались принимать у людей банковские карты и продавали только за наличную гривну.

Член правления Приватбанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев сообщил, что активнее всего люди снимали наличные в кассах торговцев в декабре 2022 года, когда было совершено 2,06 млн таких операций на общую сумму 3,3 млрд грн. Чаще всего владельцы карт получали кэш в магазинах и супермаркетах (72% снятий), а также в аптеках (11%). Средний чек таких снятий в 2022 году вырос почти впятеро - с 314 грн до 1570 грн, а число торговцев-участников проекта - с 6 тыс. до 19 тыс.

Интересно, что Приватбанк выдал населению свыше 818 млрд грн, притом, что в денежном обороте Украине на 1 января 2023 года находилось наличных на общую сумму 716,1 млрд грн - это данные свежего отчета Нацбанка. Что можно объяснить активным оборотом наличной гривны, которая неоднократно вносилась/выдавалась со счетов.

Напомним, в Украине создали общую сеть отделений банков на случай блэкаута.

Также мы писали, что ПриватБанк увеличил лимит на снятие наличных в банкоматах.