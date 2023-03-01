В Нацполиции сообщают о втором этапе спецоперации по наркокартелю "Двадцатовские", распространявшему наркотики по всей Украине. Задержаны 10 участников группировки в Кривом Роге.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Руководили ОПГ - двое братьев из Кривого Рога, один отвечал за сбыт веществ, второй - за мошеннические схемы по присвоению средств граждан.

Одно крыло группировки рассылало переселенцам, военным и пенсионерам мошеннические сообщения о "получении международной финансовой помощи".

Другое - занималось сбытом наркотиков. Каннабис выращивали по месту проживания одного из фигурантов, метамфетамин передавал лидер преступной организации. На потребности наркокартеля задержанные передавали 30% средств.

Во время обысков изъято имущество на сумму более 10 млн грн.

Ранее мы писали о том, что в начале февраля полиция Киевской области накрыла нарколабораторию, которая каждый месяц сбывала психотропы на 10 миллионов гривен.

Также мы рассказывали, как в Киеве парни из Ивано-Франковска накачивали девушек наркотиками, насиловали и выкладывали видео в соцсети.