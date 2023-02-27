Как сообщают источники "Страны" в Нацполиции, сегодня в Кривом Роге арестовали лидеров крупного наркокартеля, распространявшего наркотики почти по всем регионам Украины.

Как заявил глава департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель, в результате спецоперации задержаны три лидера преступного сообщества "Двадцатовские" и 37 его участников.

По словам Рубеля, правоохранители одновременно провели более 200 обысков, при которых изъяли наркотические средства и психотропные вещества, а также 310 тыс. долларов США, 103 тыс. евро и 500 тысяч гривен, более двух десятков банковских карт, "черновые" записи с данными о "движении" наркотиков, дилеров, "клиентуре" и должниках, а также 40 автомобилей премиум-класса.

Кроме того, в распоряжении "Страны" оказалась одна из находок, обнаруженных сегодня во время обысков - портрет одного из арестованных наркобаронов в образе Наполеона.



"Организовали наркобизнес три жителя Кривого Рога, имеющие уголовные статусы и коррупционные связи. Средства от сбыта лидеры группировок передавали руководству преступного сообщества "Двадцатовские", а это – более одного миллиона долларов США "прибыли" в месяц. Была четкая иерархия и распределение ролей: контроль за функционированием лабораторий, их охрана, "химики", "финансисты" и т.д. При этом они постоянно отслеживали деятельность "конкурентов", чтобы "монополизировать" рынок сбыта метамфетамина", - рассказал Рубель.

Нарколаборатории организовывали в арендованных гаражных помещениях и квартире в Кривом Роге. Их мощности позволяли в промышленных масштабах производить ежемесячно до 40 кг "товара". В основном для сбыта использовали методы "из рук в руки" и "закладки". Рынок сбыта охватывал почти все регионы Украины.

Всем задержанным сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней)

ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах).

Ранее в Киеве поймали две вооруженных банды торговцев наркотиками, у которых изъяли товар на полтора миллиона.

Также в столице поймали мужчину, который торговал наркотиками под видом свертков со сладостями.