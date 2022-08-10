Прокуратура задержала злоумышленника, торговавшего наркотиками в пакетах со сладостями.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева задержан мужчина, который незаконно хранил наркотические средства и психотропные вещества с целью сбыта (ч. 3 ст. 307 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Так, во время обыска задержанного правоохранители изъяли свертки с порошкообразными и кристалловидными веществами, содержащими в своем составе психотропные вещества PVP, мефедрон, амфетамин, наркотические средства кокаин, каннабис, смолы каннабиса, а также марки с содержанием психотропного вещества LSD.

Указанные вещества мужчина хранил для дальнейшей расфасовки и отправки по почте под видом свертков со сладостями наркозависимым лицам.

Стоимость изъятых веществ составляет более миллиона гривен. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, как в Киеве 20-летняя украинка была задержана на получении большой партии наркотиков, которые она вместе с сообщниками распространяла на территории столицы с помощью "закладок". Молодую киевлянку задержали после получения посылки, в которой находился сверток с "особо опасным" психотропным веществом "4-ММС" весом 630 гр. Замаскировано это было под пластиковое ведро со штукатуркой.

Также в Киеве задержали наркоторговца с партией "товара" на пять миллионов гривен.