В Киеве почти одновременно задержали сразу две группы наркоторговцев, у которых изъяли наркотиков на общую сумму в полтора миллиона гривен.

Об этом сообщает прокуратура.

Первую банду документировали более полугода. В нее входили шесть человек в возрасте от 29 до 53 лет. У них нашли наркотиков на миллион гривен: около 1,5 кг вещества, похожего на амфетамин и около 100 г каннабиса.

А у одного из подозреваемых нашли также оружие и патроны. Всех их уже арестовали.

И одновременно с этим прокуратура сообщает, что им удалось накрыть еще одну банду из трех человек, у которых нашли более 50 г кокаина и около 500 г каннабиса на общую сумму более 400 тысяч гривен.

Также у мужчин изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

Ранее в Украине накрыли синдикат наркоторговцев из Закарпатья, которые в неделю готовили "товара" на 40 млн грн. Четверо жителей Закарпатья обустроили накролабораторию в подвальном помещении частного дома на окраине одного из сел Ужгородского района. Ее мощности позволяли в промышленных масштабах производить до 25 кг "товара" еженедельно.

Также мы рассказывали, что в Киеве накрыли сеть "рехабов", где под видом лечения от наркозависимости насильно удерживали людей.