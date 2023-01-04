В Киеве и области вскрыта сеть псевдореабилитационных центров, в которых незаконно удерживали граждан под видом лечения от наркомании и алкоголизма.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Центры" организовали четверо граждан Украины. В Киеве и области они обустроили помещения, в которых за деньги граждан удерживали их родственников против их воли.

"Клиентов" находили через интернет-объявления, заявляя, что их заведения оказывают услуги по лечению. За месяц содержания наркозависимого в центре брали 10-15 тысяч гривен.

После оплаты они насильно забирали "пациентов" из их жилищ и вывозили в центр. Такие действия были незаконными, ведь по закону лишить человека воли можно или по его согласию или по решению суда, напоминают в прокуратуре.

Людей помещали в помещения с решетками на окнах, отбирали у них телефоны и личные вещи, ограничивали контакты с родственниками и никакого лечения не оказывали.

Всего в заведениях находились около 50 человек.

Четверым задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

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