В Киеве наркодельцы хоронили наркотики в желудях, кофе и продуктах питания.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители Дарницкого района совместно с киберполицией обнаружили сайт, через который осуществлялась продажа кокаина, амфетамина, MDMA, экстази и других наркотических средств и психотропных веществ.

Наркотики отправляли заказчикам по почтовым отправлениям или реализовывали с помощью закладок. Оплата принималась на электронные кошельки. Одним из поставщиков наркотиков оказался 46-летний житель столицы, ранее судимый за аналогичные преступления.

Для маскировки преступной деятельности мужчина скрывал "товар" в желудях и продуктах питания. В ходе обыска у фигуранта изъяли наркотические и психотропные препараты на сумму около 2 млн. гривен.

Тем временем в Святошинском районе столицы стражи порядка разоблачили наркодельца, который пересылал психотропные вещества почтовыми отправлениями, маскируя их в пакетах с зерновым кофе.

Во время личного обыска у 37-летнего мужчины обнаружили четыре посылки с особо опасным психотропным веществом "PVP".

Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. Им сообщили о подозрении и избрали меры пресечения. Устанавливаются их сообщники и кураторы.

Ранее мы писали, что в Киеве в ходе масштабной спецоперации задержали 14 участников наркогруппировки, торговавшей кокаином.

Также "Страна" сообщала, что в Украине накрыли синдикат наркоторговцев из Закарпатья, которые на неделю готовили товар на 40 млн грн.