В Киеве в ходе масштабной спецоперации задержали 14 участников наркогруппировки, торговавшей кокаином.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, участники группировки наладили каналы поставок и сбыта кокаина на территории столицы. Клиентов находили через знакомых, в ночных клубах, через социальные сети. Создал преступную организацию уроженец Херсонской области 1985 года рождения.

В ходе документирования деятельности банды правоохранители провели 12 оперативных закупок. По результатам следственных действий 14 участников группы, в том числе две женщины, были задержаны.

Среди задержанных оказались организатор и его заместитель, администратор заказов, руководители групп курьеров, сбытчики и водители.

Во время 42 обысков, проведенных по местам проживания фигурантов и в их автомобилях, правоохранители изъяли 0,5 кг кокаина, стоимость которого составляет около 4 млн гривен.

Также изъяты средства для фасовки и взвешивания наркотических средств, мобильные телефоны, банковские карты, флеш-накопители, черновые записи, ноутбуки, денежные средства в сумме 54 тысяч долларов, 3 тысяч евро, 160 тысяч гривен, боевое оружие и боеприпасы, кастет, ножи, разрешения на травматическое оружие, а также разрешение на движение транспортного средства во время действия комендантского часа. Кроме того, изъяты 10 автомобилей, которыми пользовались участники группы.

Организатор и участники преступной группы уведомлены о подозрении, им избраны меры пресечения. Сразу 12 из них взяты под стражу.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и назначении экспертных исследований.

Ранее мы сообщали, что в Украине накрыли синдикат наркоторговцев из Закарпатья, которые в неделю готовили товара на 40 млн грн.

Также мы писали, что в Киеве почти одновременно задержали сразу две группы наркоторговцев, у которых изъяли наркотиков на общую сумму в полтора миллиона гривен.