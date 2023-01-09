Британский принц Гарри, с которым не желает примиряться королевская семья, в своих мемуарах "Запасной", поступивших в продажу в США, признался, что употреблял кокаин в подростковом возрасте.

Он также подробно рассказал о потере девственности, а также о том, что во время экспедиции на Северный полюс отморозил уши, щеки и пенис.

Об этом пишет издание Page Six.

Гарри рассказал, что впервые ему предложили наркотики "в чьем-то загородном доме, во время съемок".

"Мне предложили дорожку, и с тех пор я сделал еще несколько", - объясняет принц, называя употребление наркотиков "не очень веселым".

Хотя это "не сделало его особенно счастливым", оно "заставило его почувствовать себя другим", что было его "главной целью", говорится в книге

Кроме того, принц в мемуарах подробно описывает потерю девственности в подростковом возрасте. По его словам, это произошло на "травяном поле" за пабом с "пожилой женщиной".

Хотя Гарри не называет в тексте свою возлюбленную, он отмечает, что она "любила лошадей" и относилась к нему "как к молодому жеребцу". Он пишет: "Это была "быстрая поездка", после которой она шлепнула меня по заднице".

Также принц поделился и деталями своей экспедиции на Северный полюс, которая произошла в марте 2011 года. Он рассказал, что отморозил себе уши, щеки и пенис.

Дворец сообщил, что не будет комментировать какие-либо утверждения в книге, говорится в публикации.

Ранее мы писали, что талибы требуют отдать под суд британского принца Гарри за убийство 25 борцов за свободу Афганистана.

Также "Страна" рассказывала, что в 2021 году принц Гарри пообещал в мемуарах ответить на вопросы о настоящем отце и любовнике принцессы Дианы.