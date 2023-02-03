Полицейские Киевской области накрыли масштабную нарколабораторию и канал сбыта психотропов. Ежемесячная прибыль преступной группировки составила до 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Полицейские провели шесть санкционированных обысков и изъяли около 700 г амфетамина, более 4 кг Alfa PVP, 3 кг каннабиса, более 800 литров прекурсоров, упаковочный материал, электронные весы, пистолет для отстрела резиновых пуль, патроны. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более 3 миллионов гривен.

Драгдилеры задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Дальнейшую судьбу злоумышленников решит суд. За совершенное лицам грозит до 3 лет лишения свободы.

Разоблачили преступную деятельность группы работники уголовного розыска полиции Киевской области, УБН НПУ под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.

Ранее в Киеве поймали наркодельцов, которые хранили наркотики в желудях, кофе и продуктах.

Также мы писали о насильниках из Ивано-Франковской области, которые накачивали девушек наркотиками, им сообщили о подозрении и вручили повестки.