Константиновка почти ежедневно подвергается обстрелам РСЗО, а также может оказаться под угрозой наступления.

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказал корреспондент Сергей Горбатенко.

По его словам, россияне собрали большие силы в районе Горловки, откуда могут ударить по Торецку - и в этом случае Коснтантиновка может оказаться под угрозой не только со стороны Бахмута, но и со стороны Торецка.

Также Горбатенко отметил: если российские войска выйдут к Часовому Яру со стороны сел Богдановка и Григорьевка (к северо-западу от Бахмута), где они сейчас ведут наступление, то это поставит под удар логистику украинских войск, а также они смогут охватить полукольцом Ивановское и трассу Константиновка – Бахмут.

Напомним, что во время предыдущего обстрела в Константиновке были разрушены 25 домов.

Также отметим, что в ВСУ рассказали о попытках РФ окружить Авдеевку и предупредили, что город "может стать вторым Бахмутом".

Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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