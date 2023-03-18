В результате обстрела Часов Яра, который находится неподалеку от Бахмута, пострадали граждане Польши.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Снаряд попал в микроавтобус, в котором два польских волонтера везли гуманитарную помощь. Оба поляка получили ранения, один эвакуирован в Днепр в больницу Мечникова.

Ранее мы сообщали, что в Бахмуте погиб канадский медик-волонтёр украинского происхождения.

Война в Украине продолжается уже 388-й день. Мы следим за новостями 18 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 387-го дня войны. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях в Украине. Си Цзиньпин летит в Москву. Российские войска продвинулись к Северному водохранилищу и захватили Зализянское к северо-западу от Бахмута. А правительство Словакии одобрило передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о ситуации, которая складывается вокруг Киево-Печерской лавры и УПЦ.