За день 18 марта дважды была обстреляна Константиновская община. В результате обстрела, который произошел около 14 часов, ранения получили три человека.

Об этом сообщил начальник городской администрации Алексей Рослов.

По сообщениям из местных Telegram-каналов, прилет был в густонаселенный район Константиновки. По данным полиции, в течение суток разрушения получили 25 жилых домов.

Ранее мы писали, что 16 марта в результате обстрела Константиновки получили ранения шесть человек, в том числе иностранный волонтер. Повреждения разной степени получили не менее 19 домов, школа и предприятие.

Война в Украине продолжается уже 388-й день. Мы следим за новостями 18 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 387-го дня войны. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях в Украине. Си Цзиньпин летит в Москву. Российские войска продвинулись к Северному водохранилищу и захватили Зализянское к северо-западу от Бахмута. А правительство Словакии одобрило передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине.

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