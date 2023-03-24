Российские войска за минувшие сутки 74 раза обстреляли Херсонскую область из тяжелого вооружения и "Градов", выпустив 423 снаряда. В результате атак один человек погиб.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

Херсон попал под обстрел четыре раза. Двенадцать российских снарядов попали в жилые кварталы. Повреждены частные и многоквартирные дома, медицинское учреждение.

"К сожалению, есть жертвы. Один человек погиб", - добавил глава области.

Напомним, минувшей ночью по Кривому Рогу ударили беспилотники РФ.

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