Херсон обстреляли 4 раза за сутки, есть жертвы
Российские войска за минувшие сутки 74 раза обстреляли Херсонскую область из тяжелого вооружения и "Градов", выпустив 423 снаряда. В результате атак один человек погиб.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.
Херсон попал под обстрел четыре раза. Двенадцать российских снарядов попали в жилые кварталы. Повреждены частные и многоквартирные дома, медицинское учреждение.
"К сожалению, есть жертвы. Один человек погиб", - добавил глава области.
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