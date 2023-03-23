Россияне в ночь с 22 на 23 марта обстреляли центр Херсона. В городе зафиксированы разрушения.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и публикует видео последствий

По его информации, в результате обстрела россиян пострадали больница и жилые дома. Дотла сгорела припаркованная машина.

Напомним, в Херсонской области сократят комендантский час. С 24 марта он будет начинаться в 20:00 и заканчиваться в 6:00.

Тем временем война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как и почему в ЕС украинских беженцев лишают родительских прав.