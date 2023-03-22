В Херсонской области уменьшают продолжительность комендантского часа. С 24 марта он будет начинаться в 20:00 и заканчиваться в 6:00.

Об этом сообщил в среду, 22 марта, в своем Telegram-канале губернатор Александр Прокудин.

Сегодня и завтра комендантский час будет действовать по-прежнему – с 19:00 до 6:00.

Ранее мы писали, что в Киеве сократят комендантский час. С 26 марта он будет длиться с полуночи до 5 утра.

Кроме того, и в Харьковской областной военной администрации могут пересмотреть время действия комендантского часа в регионе. По словам губернатора Олега Синегубова, пересмотреть продолжительность комендантского часа могут в зависимости от военной ситуации и погодных условий.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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