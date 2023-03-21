В Харьковской областной военной администрации (ОВА) могут пересмотреть время действия комендантского часа в регионе, как это было сделано в Киеве.

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов журналистам, сообщает "Суспильне".

Комментируя возможность сокращения комендантского часа, он заявил, что пересмотреть продолжительность комендантского часа могут в зависимости от военной ситуации и погодных условий.

"Пока этот вопрос мы не рассматриваем. Однако, конечно, учитывая военную обстановку, учитывая наши погодные условия, будем советоваться и, возможно, вынесем этот вопрос на Совет обороны и примем совместное коллегиальное решение, которое будет соответствовать той ситуации безопасности и тем вызовам, которые мы имеем", – сказал Олег Синегубов.

Комендантский час в Харьковской области действует с 23:00 до 05:00.

Напомним, вчера глава военной администрации Киева подписал приказ о сокращении комендантского часа в столице.

Также сообщалось, что комендантский час сократят и не только в Киеве, а и в области. А транспорт в столице будет работать на час дольше.