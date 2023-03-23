Россияне нанесли три ракетных удара по территории Авдеевского коксохимзавода. В самой Авдеевке за минувшие сутки погибли два человека.

Об этом 23 марта сообщает губернатор Донецкой области Павел Кириленко в своем телеграм-канале.

Нардеп Муса Магомедов уточнил, что ночной ракетный удар по территории Авдеевского коксохимзавода пришелся по зданию заводоуправления, которое было давно разбито. Обошлось без пострадавших.

"Целенаправленно ударили тремя ракетами. На что они тратят ракеты? На здание, которое давно разбито? Зачем?", - написал нардеп и опубликовал новые видео с места прилетов.

Также под обстрел попал Краматорск, в городе пострадали жилые дома, Кириленко опубликовал фото последствий.

Напомним, 21 марта войска РФ также обстреляли Авдеевку, в результате чего были повреждены дома, территория коксохима и пищевое предприятие.

Также британская разведка прогнозировала, что ключевой территорией боев может стать коксохим.

Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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