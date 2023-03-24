В пятницу, 24 марта, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 37 авиационных и 4 ракетных удара, один из которых - по Краматорску. Также враг совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня.

2. Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. ВСУ отразили на них более 79 атак. Больше всего боевых столкновений было на Бахмутском направлении.

3. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться.

4. Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Были сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 БпЛА разных типов.



Война в Украине продолжается уже 394-й день. Мы следим за новостями 24 марта в своем онлайне .

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