Российские войска продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.

За сутки под огнем находились Купянск, Гряниковка, Крахмальное, Стрелечья, Старица, Ольховатка и другие.

В селах Морозова Долина и Басово Богодуховского района в результате артиллерийских и минометных обстрелов повреждены частные жилые дома, сооружения фермерского хозяйства, линии электропередач. Обошлось без пострадавших.

Напомним, минувшей ночью по Кривому Рогу ударили беспилотники РФ.

Также сообщалось, что Херсон обстреляли 4 раза за сутки, есть жертвы.

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