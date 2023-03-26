Российские войска продвинулись по шоссе T0513 в Бахмуте, которое ведёт в центр города с северной стороны.

Об этом пишет, анализируя видеокадры с фронта, американский "Институт изучения войны".

Также россияне частично продвинулись в юго-западной части Бахмута.

При этом "Институт" считает, что российские усилия в Бахмуте "достигли кульминации", и пока окружить город им не удается.

Севернее российские войска провели ограниченное наступление в районе Коваливки (10 км к юго-западу от Сватово) и Верхнекаменского (21 км к югу от Кременной).

По последней информации ISW, во время недавней контратаки украинские силы отвоевали часть территории вдоль трассы E40 к северу от Бахмута.



Ранее Министерство обороны Британии также сообщало, что атака российских войск на Бахмут практически застопорилась по причине крайнего истощения российских сил. Ситуацию для россиян усугубила еще и напряженность в отношениях между Минобороны РФ и "ЧВК Вагнера".

Напомним, война в Украине продолжается уже 396-й день. Мы следим за новостями 26 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 395-го дня войны. Бахмут остается эпицентром боевых действий, однако Залужный сказал, что обстановку вокруг города удается стабилизировать. Западные СМИ заявили, что РФ отказалась от планов дальнейшего наступления в Украине весной и сосредоточится на сдерживании наступления ВСУ, которое, как ожидается, начнется в ближайшее время. Газета Wall Street Journal написала о проблемах с мобилизацией в Украине.

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