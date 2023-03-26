Вооруженные силы Украины теряют от 100 до 200 военнослужащих за сутки в ходе боев за Бахмут Донецкой области.

Такие цифры привела британская газета Sunday Times в статье "Почему украинская оборона Бахмута стоит того".

Большие потери, которые несет украинская сторона, могут вынудить Киев в конечном счете оставить город, предполагает издание. ВСУ придется выбирать между удержанием города любой ценой и отходом в Славянск и Краматорск, где уже подготовлены укрепленные позиции для сдерживания дальнейшего российского наступления.

Ранее CNN писал, что Россия потеряла в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина. По оценкам разведки НАТО, на каждого украинского солдата, который погиб, защищая город, российские войска потеряли по меньшей мере пять.

Также Politico писало, что более ста тысяч украинских солдат погибли за год полномасштабной войны с Россией. На что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что информация издания не соответствует действительности.

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