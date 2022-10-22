Россияне теряют в среднем по 10 танков в день при контрнаступлении украинцев, тогда как ВСУ лишаются всего по 2 танка за сутки, пишет Forbes.

По данным издания, такой разрыв поражает, ведь обычно атакующая армия теряет больше снаряжения, чем обороняющаяся, так как атакующему приходится пересекать местность, а обороняющийся может просто затаиться в траншеях и бункерах и открыть огонь.

Более того, российская армия теоретически все еще имеет преимущество в огневой мощи над украинской армией, хотя это преимущество уменьшилось по мере того, как российские потери накапливаются, а украинцы завозят все больше и больше техники от иностранных доноров - и получают технику от самих россиян.

Нет, растущие потери танков России являются результатом проблем руководства и морального духа в большей степени, чем какой-либо технологический дисбаланс на поле боя. Половина танков, списанных русскими с начала сентября, была брошена их экипажами и захвачена украинцами.

Украинская армия подрывает множество российских танков. И захватывает столько же… и добавляет их в свой боевой резерв.

Потери русской армии были ошеломляющими еще до начала контрнаступлений в конце августа и начале сентября. К 1 сентября русские потеряли 994 танка, что могут подтвердить сторонние аналитики: 614 из них были уничтожены. Это пять танков в день с тех пор, как в конце февраля Россия расширила свою войну в Украине.

Тысяча танков - это больше, чем у большинства армий во всем их инвентаре. Большие потери относительно современных Т-72, ​​Т-80 и Т-90 вынудили Кремль изъять со склада старые Т-62, некоторые из которых были выпущены в 1970-х годах или ранее, заменить резиновые уплотнения, отполировать их оптику и доставить на линии фронта.

Устаревшие Т-62 мало что сделали для замедления украинских войск, которые шесть недель назад атаковали на юге и востоке. Действительно, гериатрические танки сейчас составляют значительную долю потерь брони России. По состоянию на 1 сентября русские потеряли всего один Т-62. К 19 октября они потеряли 30, когда их захватили украинские войска.

Общие потери русских танков на 19 октября колоссальные - 1392 танка, из которых 801 был уничтожен.

Напротив, украинская армия по состоянию на 1 сентября списала 249 танков, в основном Т-64. Это чуть больше танка в день за первые полгода войны. По мере продвижения бригад на юг и восток темп потерь украинцев увеличивался лишь незначительно, до двух танков в день. К 19 октября украинская армия потеряла всего 320 танков, из них 176 уничтожено.

Украинцы за последние шесть недель потеряли 71 танк и захватили 194. Другими словами, контрнаступления привели к чистому приросту бронетанковых запасов Киева. Поскольку война идет уже восьмой месяц, у России с каждым днем ​​все меньше современных танков, а у Украины - больше, пишет Forbes.

Напомним, Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, 14 октября покинувший свой пост, заявил, что страны Евросоюза могли бы создать "европейский танковый альянс". По его мнению, это позволило бы передать Украине около 200 танков "Леопард-2" (Leopard-2).

Тем временем Чехия планирует передать Украине военную технику на десятки миллионов гривен.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.