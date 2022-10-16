В первую очередь Украине сейчас нужна ПВО, а не танки. В этом убеждена министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Эту мысль она высказала в эфире телеканала Phoenix.

"На этой неделе мы видели, насколько важна ПВО. К счастью, половину ракетных ударов по Киеву удалось перехватить", — сказала Бербок.

Именно поэтому, продолжила она, дальнейшие поставки средств ПВО продолжатся.

А вот танки, по ее мнению, сейчас являются второстепенным вопросом.

"Танки, которые так нужны Украине, уже поставляются другими странами в рамках круговых обменов. Кроме того, ВСУ сейчас используют российские танки, которые были захвачены в ходе продвижения украинской армии на восток", — так объяснила Бербок "вторичность" этого вопроса.

Между тем бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что страны Евросоюза могли бы создать "европейский танковый альянс", передав Киеву по 10% запасов своих танков. По его мнению, это позволило бы передать Украине около 200 танков "Леопард-2".

НА прошлой неделе "Страна" сообщала, что немецкая система ПВО IRIS-T, которая стала особо актуальной в свете массированных ракетных атак РФ, уже прибыла в Украину.