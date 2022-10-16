Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, 14 октября покинувший свой пост, заявил, что страны Евросоюза могли бы создать "европейский танковый альянс". По его мнению, это позволило бы передать Украине около 200 танков "Леопард-2" (Leopard-2).

Об этом дипломат сказал в интервью Die Welt.

"Десяток стран имеют в общем целом 2000 танков "Леопард-2". Если бы каждая из них уступила примерно 10% от этого Украине, мы могли бы создать целую армию из 200 и более танков, чтобы быстрее освободить оккупированные территории",— сказал экс-посол.

Мельник отметил, что бронетехника — приоритет для Украины в плане военной помощи, но не единственное, что нужно в первую очередь.

"Нам сейчас нужно все, что можно быстро доставить: танки "Леопард-2", БМП "Мардер", еще больше артиллерии и больше боеприпасов", — перечислил он.

Как писала "Страна", в начале мая Мельник выразил недовольство объемом оказываемой Германией военной и финансовой помощи, назвав "вялой" политику канцлера Олафа Шольца, в том числе по вопросу поставок вооружений Киеву.

А в конце весны Мельник снова жестко раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за промедление с поставками вооружений.

"Cкладывается впечатление, что канцлер не хочет поставлять тяжелое вооружение Украине", - сказал тогда Мельник.