Генштаб ВСУ озвучил новые данные по потерям РФ с 24 февраля
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил новые данные по общим боевым потерям российской армии за время войны в Украине - с 24 февраля по 21 октября.
Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.
Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- Личный состав - 66 750 человек (+100 за сутки);
- Танки ‒ 2 573 (+6 единиц);
- Боевые бронированные машины ‒ 5 258 (+3);
- Артиллерийские системы – 1 648 (+2);
- РСЗО – 372;
- Средства ПВО ‒ 189;
- Самолеты - 269;
- Вертолеты – 243;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 325 (+14);
- Крылатые ракеты ‒ 329;
- Корабли /катера ‒ 16;
- Автомобильная техника и автоцистерны – 4 006 (+1);
- Специальная техника ‒ 147.
Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщили, что соотношение потерь украинских и российских войск составляет 1 к 6,5.
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