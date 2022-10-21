Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил новые данные по общим боевым потерям российской армии за время войны в Украине - с 24 февраля по 21 октября.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

Личный состав - 66 750 человек (+100 за сутки);

Танки ‒ 2 573 (+6 единиц);

Боевые бронированные машины ‒ 5 258 (+3);

Артиллерийские системы – 1 648 (+2);

РСЗО – 372;

Средства ПВО ‒ 189;

Самолеты - 269;

Вертолеты – 243;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 325 (+14);

Крылатые ракеты ‒ 329;

Корабли /катера ‒ 16;

Автомобильная техника и автоцистерны – 4 006 (+1);

Специальная техника ‒ 147.

Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщили, что соотношение потерь украинских и российских войск составляет 1 к 6,5.

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