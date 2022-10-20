Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что членство Украины в НАТО "точно усилит" Североатлантический Альянс.

Об этом он написал в своем телеграм-канале в четверг, 20 октября.

Ермак считает, что вступление нашей страны усилит Альянс, поскольку ВСУ уже уничтожили "почти 50% потенциала главной угрозы НАТО в виде России".

Напомним, после того, как Путин подписал "договоры" о "включении в состав России" захваченных украинских территорий, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Ранее в NYT написали, какие проблемы возникнут у Украины на пути в НАТО.

Также сообщалось, что в Белом доме заявили, что сейчас не лучшее время для обсуждения вступления Украины в НАТО.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.