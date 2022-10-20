Чехия планирует передать Украине новый пакет военной помощи, в него войдет военная техника на 22 млн крон (около 32,3 млн грн - Ред.).

Об этом министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила в Twitter.

"Мы сдержали свое слово и продолжаем поддерживать Украину военными поставками. Передаю на заседание правительства для утверждения перечень ненужной военной техники, которую мы можем предоставить. Две недели назад на почти 400, а сегодня на 22 миллиона крон", - написала она.

При этом глава Минобороны извинилась, что "не может сказать конкретно", о чем именно говорится.

Напомним, в начале октября в Чехии одобрили поставки в Украину тяжелой военной техники. Тогда министр обороны страны Яна Чернохова сообщила, что по состоянию на 5 октября с начала текущего года в Украину из Чехии было экспортировано вооружений на сумму почти 1,9 млрд евро.

Также мы писали о том, что в конце августа Германия и Чехия полностью согласовали круговой обмен вооружениями в рамках помощи Украине. Согласно этим договоренностям, Чехия уже передала Украине танки Т-72 советского производства. Взамен она должна получить от ФРГ 14 танков Leopard и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffalo.