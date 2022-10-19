Польша и Германия приостановили переговоры по поводу кругового обмена танками. Согласно предварительной договоренности, Варшава передала Украине более 200 советских танков из своих запасов, а взамен должна была получить "Леопарды" из ФРГ. Однако Берлин до сих пор их не дал.

Об этом сообщил изданию Gazeta.pl замглавы Минобороны Польши Марчин Очепа.

В рамках правительственной программы обмена вооружениями Германия передает более старые типы западной техники странам-союзникам, а те оказывают военную поддержку Украине. Украина получила танки Т-72 от Польши. Однако Варшава до сих пор так и не увидела немецких "Леопардов" для пополнения своих ограниченных ресурсов.

"Эти переговоры приостановлены. То есть поступившее к нам предложение Германии было неудовлетворительным, потому что оно касалось передачи небольшого количества танков, очень растянутой во времени. Речь идет не о передаче всего объема. Предложение Германии, которое мы получили, нас не удовлетворило", - сказал замглавы Минобороны.

Очепа сообщил, что польская сторона передала Украине "довольно много" танков, особенно в сравнении с Чехией. Но на прошлой неделе ее южные соседи подписали договор, по которому немцы будут поставлять им военную технику. В рамках соглашения были подписаны четыре контракта, благодаря которым чешской армии будут поставлены 14 танков "Леопард" и одна спасательная машина "Bergepanzer 3 Büffel".

"Если мы не смогли получить 40 танков с немецкой стороны, значит, что-то не так", - сказал чиновник.

Он добавил, что то количество танков, которое предложила немецкая сторона, для Варшавы невыгодна.

"Нам ответили, что "у них есть такие возможности, а других нет". ФРГ не может позволить себе дать нам больше оборудования", - сказал он.

Между тем в правительстве Германии считают, что Украине сейчас нужны не танки, а ПВО.

А в сентябре Бундестаг отклонил предложение блока правоцентристских партий ХДС/ХСС об увеличении военной поддержки Украины и организации поставок боевых танков.