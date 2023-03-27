В Авдеевку запрещен въезд гражданских лиц, населенный пункт в "красной зоне".

Об этом заявил глава городской военной администрации Виталий Барабаш.

Так, волонтерам, журналистам и другим гражданским запрещен въезд.

"Есть приказ - прямой запрет для посещения", - сказал он в видеообращении.

Напомним, вчера в Авдеевке отключили мобильную связь. Населенный пункт в последнее время активно штурмуют россияне, пытаясь окружить город.

Ранее сообщалось, что в городе остаются 2 тысячи гражданских.

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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