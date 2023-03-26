В Сети появилось видеообращение российских военных, находящихся под Авдеевкой в районе населённого пункта Водяное. Они говорят, что понесли большие потери. Однако с позиций уйти не могут, потому что выставлены заградотряды, которые ведут огонь по отступавшим. Просят о помощи.

Соответствующие кадры распространяют Telegram-каналы с субботы, 25 марта.

Примечательно, что вчера и сегодня это видео активно публиковали Telegram-каналы, связанные с ЧВК "Вагнер". Они же провели работу по распознанию лиц говоривших, установив, что это россияне, а не переодетые в российскую форму украинцы.

В тоже время, как известно из публикаций в медиа и показаний пленных, в самом ЧВК "Вагнер" уже давно применяются расстрелы к тем, кто оставляет позиции без приказа.

Видимо (если верить сказанному на видео), подобный опыт российским командованием признан успешным и распространен и на регулярную армию.

Кроме того, как следует из расследований российских оппозиционных СМИ, в ЧВК "Вагнер" действует строжайший запрет на использование мобильных телефонов и несанкционированную активность в соцсетях. Не исключено, что после публикации этого видео данные нормы также будут внедрены в регулярной армии.

Ранее мы писали, что потери РФ в боях за Бахмут составляют до 30 тысяч военных убитыми и ранеными.

Также "Страна" рассказывала, что РФ добилась незначительных успехов в Бахмуте на фоне активизации операций у Авдеевки.