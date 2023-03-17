ISW рассказал о возможной информационной компании Пригожина против секретаря Совбеза РФ Патрушева
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин мог устроить информационную кампанию против секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны.
Так, 16 марта пресс-служба Пригожина прокомментировала якобы заявление Патрушева Владимиру Путину о том, что от "Вагнера" "через полтора-два месяца ничего не останется". Пригожин, комментируя вопрос, заданный ему со стороны СМИ, заявил, что о таком разговоре не слышал.
Отметим, что ни Патрушев, ни пресс-служба Кремля ранее не сообщали, что такой разговор имел место, и единственное упоминание о такой беседе - в "вопросе", который был опубликован по факту ответа Пригожина.
По данным "Института", Пригожин сам выдумал и вбросил историю про заговор в Кремле против себя, чтобы продемонстрировать собственную значимость.
Если исходить из того, что сообщение было просто частью информационной операции, то Патрушев может стать следующей мишенью Пригожина вслед за минобороны и Генштабом РФ, считают в ISW.
Ранее "Страна" подробно рассказывала, в чем подоплека конфликта между куратором ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны России.
После этого Пригожин намекнул, что хочет идти в политику "после взятия Бахмута". А после публикаций в СМИ сделал заявление, что действительно пойдет в президенты в 2024 году - но не России, а Украины.