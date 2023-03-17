Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин мог устроить информационную кампанию против секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

Так, 16 марта пресс-служба Пригожина прокомментировала якобы заявление Патрушева Владимиру Путину о том, что от "Вагнера" "через полтора-два месяца ничего не останется". Пригожин, комментируя вопрос, заданный ему со стороны СМИ, заявил, что о таком разговоре не слышал.

Отметим, что ни Патрушев, ни пресс-служба Кремля ранее не сообщали, что такой разговор имел место, и единственное упоминание о такой беседе - в "вопросе", который был опубликован по факту ответа Пригожина.

По данным "Института", Пригожин сам выдумал и вбросил историю про заговор в Кремле против себя, чтобы продемонстрировать собственную значимость.

Если исходить из того, что сообщение было просто частью информационной операции, то Патрушев может стать следующей мишенью Пригожина вслед за минобороны и Генштабом РФ, считают в ISW.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, в чем подоплека конфликта между куратором ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны России.

После этого Пригожин намекнул, что хочет идти в политику "после взятия Бахмута". А после публикаций в СМИ сделал заявление, что действительно пойдет в президенты в 2024 году - но не России, а Украины.