Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин на фоне слухов о том, что он собрался идти в политику и даже намерен баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году, заявил, что он действительно хочет идти в президенты в 2024 году.

Но только не России, а Украины.

Впрочем, выглядело это как намёк на то, что политические амбиции в России у него действительно есть.

В последнее время Пригожин много критикует руководство минобороны России, а также в целом российские власти. А вчера заявил, что намерен превратить ЧВК "Вагнер" в "армию с идеологией".

Напомним, "Вагнер" увеличил темп наступления под Бахмутом.

При этом разведка США считает, что Россия не сможет захватить Донецкую область в этом году.

По данным украинского Центра национального сопротивления, который проанализировал фон на видео Пригожина и сопоставил его с картами, видео с куратором ЧВК "Вагнер" на самом деле записано в селе Парасковеевка севернее Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 381-й день. Мы следим за новостями 11 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 380-го дня войны. Украина продолжает переживать последствия ракетных ударов. Опубликованные кадры указывают, что "Вагнер", вероятно, захватил село Дубово-Васильевка к северо-западу от Бахмута, что может использоваться для более широкого окружения ВСУ. Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины состоится через два месяца. А в Киеве на Майдане масштабно прощались с одним из лидеров "Правого сектора" Дмитрием Коцюбайло (позывной Да Винчи).

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, ждёт ли Грузию свержение власти и что это значит для войны в Украине.