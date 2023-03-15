Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию Bild о своей тяжёлой болезни.

"Я абсолютно здоровый человек", – сказал он.

Об этом глава Чечни заявил в своем видеообращении.

Также Кадыров ответил на слухи о том, что гаджет, который он носит на пальце, – это медицинское устройство, которое необходимо ему в связи с болезнью.

Глава Чечни заявил, что гаджет у него на пальце – это "счетчик молитв".

Напомним, по наблюдениям журналистки Bild, за последние несколько месяцев Рамзан Кадыров сильно прибавил в весе, выглядит очень обрюзгшим, а в своих видео часто не может открыть глаза. Кроме того, по данным немецкого издания, то, что глава Чечни иногда выглядит энергичным и подвижным, связано с лечением стимуляторами. По слухам, он зависим от этих и других таблеток.

Ранее мы писали, что в феврале российские журналисты рассказали о недельном отпуске Рамзана Кадырова на Мальдивах, который тот пытался скрыть.

Также "Страна" рассказывала, как глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что президент РФ Владимир Путин болен раком и умрет очень быстро, но уже после победы Украины в войне с Россией.