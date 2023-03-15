Президент России Владимир Путин назначил и.о. главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, который был первым "заместителем председателя правительства" в "ЛНР".

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишут российские медиа.

"Назначить Кузнецова Владислава Гариевича временно исполняющим обязанности губернатора Чукотского автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Чукотского автономного округа", - говорится в указе Путина.

Известно, что до назначения в "правительство" "ЛНР" Кузнецов являлся вице-губернатором Курганской области России.

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